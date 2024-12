Lettera43.it - Luigi Sbarra lascerà la Cisl nel 2025: designata come sostituta Daniela Fumarola

Cambio al vertice della. Dalil ruolo di segretario generale del sindacato. Lo ha dichiarato lui stesso in un’intervista ad Avvenire, in cui ha spiegato: «Rispetterò lo statuto onorando le regole,è giusto che sia»., infatti, a febbraiocompirà 65 anni. Secondo le regole del sindacato, non può far più parte di segreterie locali o nazionali, pensionati esclusi. Ad aver introdotto questa norma è stata Annamaria Furlan, che ha precedutosegretaria generale e che ha lasciato l’incarico a 62 anni. Il leader uscente del sindacato ha anche designato il suo successore. Si tratta di. Ha infatti spiegato: «Penso che abbia il profilo giusto per guidare lanei prossimi anni con responsabilità, autorevolezza, pragmatismo, autonomia dalla politica, concretezza».