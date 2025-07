L’autotutela amministrativa nelle istituzioni scolastiche | revoca in autotutela e annullamento d’ufficio La guida normativa

L'autotutela amministrativa nelle istituzioni scolastiche è un principio chiave che garantisce la corretta gestione degli atti e dei procedimenti, assicurando conformità alle norme e tutela dell'interesse pubblico. Attraverso strumenti come la revoca in autotutela e l'annullamento d’ufficio, le scuole possono rispondere efficacemente a mutamenti di contesto o normative, mantenendo un funzionamento trasparente e responsabile. Scopriamo insieme come applicare al meglio questa fondamentale prerogativa.

L'autotutela amministrativa rappresenta uno dei pilastri fondamentali dell'azione pubblica, essendo una prerogativa che permette alla pubblica amministrazione di intervenire sui propri atti e procedimenti per assicurarne la conformità alla legge e alla pubblica tutela, oltre che per adattarli alle mutate condizioni di interesse pubblico. La sua origine si radica in principi di efficienza, economicità, rapidità e responsabilità dell'amministrazione, e si coniuga con il principio di legalità, che impone l'osservanza delle norme giuridiche nella produzione e nell'attuazione degli atti pubblici.

