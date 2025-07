Covid in Toscana | morta una donna a Pisa e 16 nuovi casi 16 i ricoverati 2 in terapia intensiva

La Toscana affronta un lieve aumento dei contagi con 16 nuovi casi e una donna di 89 anni deceduta a Pisa nelle ultime settimane. Attualmente, 16 persone sono ricoverate, di cui 2 in terapia intensiva. La situazione resta sotto controllo, ma è importante mantenere alta l’attenzione e rispettare le norme per proteggere la comunità . La lotta al Covid-19 continua, e ognuno di noi può fare la differenza.

Si registra un decesso per Covid-19 in Toscana negli ultimi sette giorni (2-9 luglio 2025). si tratta di una donna di 89 anni L'articolo proviene da Firenze Post. 🔗 Leggi su Firenzepost.it © Firenzepost.it - Covid in Toscana: morta una donna a Pisa e 16 nuovi casi. 16 i ricoverati (2 in terapia intensiva)

