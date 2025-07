Monitoraggio della logistica nel Piacentino | La Provincia lo affidi a un soggetto con garanzie di terzietà

Nel cuore del Piacentino, la questione del monitoraggio logistico si fa sempre più cruciale, richiedendo trasparenza e imparzialità. Le associazioni ambientaliste, i circoli PD e i comitati civici del territorio uniscono le loro voci in un appello all’amministrazione provinciale: affidare questa delicata indagine a un soggetto con garanzie di terzietà è il passo imprescindibile per garantire risultati affidabili e condivisi. La trasparenza è la chiave per un futuro sostenibile e giusto.

«Affidare il monitoraggio a un soggetto con garanzie di terzietà». A intervenire associazioni ambientaliste, circoli Pd e comitati civici del territorio locale (in fondo all’articolo l’elenco), che lanciano un appello all’amministrazione provinciale, in merito alle modalità dell’indagine dedicata. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

