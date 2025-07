Vanessa Ballan ergastolo per Bujar Fandaj In aula i genitori della 26enne uccisa mentre era incinta

Un tragico dramma ha sconvolto la comunità di Riese Pio X. La Corte d’Assise di Treviso ha condannato all’ergastolo Bujar Fandaj, reo confesso dell’omicidio di Vanessa Ballan, una giovane madre di 26 anni uccisa mentre era in attesa di un figlio. Un verdetto che porta giustizia e speranza di chiusura per i familiari devastati da questa triste vicenda.

