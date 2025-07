Recuperato il cadavere di un 68enne alla scogliera del lungomare intervenuti i vigili del fuoco

Tragedia a Catania: il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato recuperato questa mattina dalla scogliera del lungomare, sotto la stazione centrale. Interventi tempestivi dei vigili del fuoco e della Capitaneria di Porto hanno portato alla scoperta di questa drammatica scena. Restate con noi per aggiornamenti sulle cause e le indagini in corso. Il nostro impegno è tenervi informati ogni passo di questa vicenda.

ABBONATI A DAYITALIANEWS Il ritrovamento sotto la stazione centrale. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 13:00, i vigili del fuoco del reparto nautico del comando provinciale di Catania sono stati allertati dalla Capitaneria di Porto per un intervento urgente. Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato avvistato in un tratto di scogliera situato sotto la stazione centrale della città. Operazioni di recupero e identificazione. Il corpo è stato recuperato dai vigili del fuoco e successivamente trasportato al Porto di Catania, presso la sede della Capitaneria, per l’ identificazione. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Recuperato il cadavere di un 68enne alla scogliera del lungomare, intervenuti i vigili del fuoco

In questa notizia si parla di: vigili - fuoco - recuperato - cadavere

Una giornata con i vigili del fuoco di Volpiano, attività per grandi e piccini - Unisciti a noi per una giornata indimenticabile con i vigili del fuoco di Volpiano! Domenica 18 maggio 2025, dalle 9 alle 13, la caserma in via Torino 11 apre le porte a grandi e piccini.

La scoperta del cadavere di Susy è avvenuta stamattina, dopo che il corpo di lui era stato recuperato dai vigili del fuoco della vicina Grugliasco nel Lago Grande di Avigliana, sempre nel Torinese, a nemmeno venti chilometri di distanza Vai su Facebook

Recuperato il cadavere di un 68enne alla scogliera del lungomare, indagini in corso; Ripescato un cadavere nel fiume Po a Torino, recuperato nella zona del parco Michelotti; Tenta di salvare il cane, ma viene trascinato in acqua: recuperato il corpo di un uomo.

Cadavere di un uomo recuperato nel mare di Catania - Allertati dalla Capitaneria di Porto i Vigili del Fuoco del Reparto Nautico del Comando Provinciale di Catania sono intervenuti poco dopo le 13 di oggi per il recupero del corpo di un uomo di 68 anni. Riporta catanianews.it

Catania, recuperato in mare il cadavere di un uomo - Il cadavere di un uomo di 68 anni è stato recuperato in mare a Catania dai Vigili del fuoco. Scrive italpress.com