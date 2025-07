Si discute della riapertura dello spazio antiabortista in ospedale a Torino con una fotografia che fa pensare | solo uomini al tavolo Come è possibile?

si discute della riapertura dello spazio antiabortista in ospedale a Torino, ma una fotografia che ritrae solo uomini al tavolo solleva una domanda cruciale: come si può parlare di aborto e interruzione di gravidanza senza ascoltare nemmeno una voce femminile? È un tema delicato che merita attenzione e rispetto, perché il coinvolgimento delle donne è fondamentale per una discussione autentica e responsabile.

È possibile parlare di aborto e interruzione di gravidanza senza ascoltare nemmeno una voce femminile? Per essere precisi, è accaduto a Torino, durante un incontro della Regione Piemonte dedicato alla revisione della convenzione sulla cosiddetta “Stanza dell’Ascolto”, lo spazio ospitato all’interno dell’ ospedale Sant’Anna dove, fino alla chiusura imposta dal TAR, operavano attivisti antiabortisti. Sebbene, infatti, il tema riguardasse profondamente le donne, attorno al tavolo non ne sedeva nemmeno una. Il diritto all’aborto esce dall’agenda del G7? Polemiche sul ruolo della premier Meloni X Stanza dell’ascolto: il corpo delle donne, la decisione di un tavolo di uomini. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Si discute della riapertura dello spazio antiabortista in ospedale a Torino, con una fotografia che fa pensare: solo uomini al tavolo. Come è possibile?

