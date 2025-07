LIVE Cobolli-Djokovic Wimbledon 2025 in DIRETTA | giocatori in campo!

Segui in tempo reale le emozioni di Wimbledon 2025, con Djokovic, Sinner e altri protagonisti del torneo. Le sfide sono infuocate e ogni punto conta: clicca qui per aggiornamenti live, analisi e risultati istantanei. Tra sorprese e colpi di scena, il grande tennis si svela sotto i riflettori di Londra. Restate con noi per vivere ogni momento di questa straordinaria edizione!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 17:12 Azzurro già sicuro della top 20, se vince oggi diventa numero 14 del mondo! Giocatori in campo! 17:00 Djokovic ha rischiato e tanto contro Alex De Minaur. Dopo un primo parziale shock, perso per 1-6 con ben 3 break subiti, il serbo è in qualche modo riuscito a portare a casa il secondo parziale cedendo comunque per altre 2 volte la battuta, per poi giocare un 3° set solido. Nel 4° però era sotto 0-3 e 1-4 prima di piazzare 5 giochi consecutivi che hanno lasciato al palo il poco concreto aussie. 16:55 Il clamoroso percorso del romano prosegue sul campo più prestigioso del mondo, il Centre Court dell’All England Tennis & Croquet Club, che mai aveva varcato prima. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic, Wimbledon 2025 in DIRETTA: giocatori in campo!

Sinner Shelton è in programma oggi mercoledì 9 luglio non prima delle 15:30 sul campo 1. Jannik è avanti 5 -1 nei precedenti e in caso di vittoria affronterà uno tra Cobolli e Djokovic. Diretta TV e streaming su Sky, Sky GO e NOW. Vai su Facebook

Wimbledon in diretta: in campo Cobolli e Cocciaretto, poi tocca a Sonego. Obiettivo ottavi Vai su X

Cobolli-Djokovic diretta Wimbledon, segui la sfida di tennis oggi - Flavio Cobolli pronto alla sfida contro il re Novak Djokovic. Lo riporta corrieredellosport.it

Wimbledon, Sinner-Shelton e Cobolli-Djokovic in diretta: in palio le semifinali - Shelton oggi a Wimbledon: quarti di finale per Jannik, in campo anche Cobolli contro Djokovic ... Scrive fanpage.it