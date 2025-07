Pietrangeli | Sono stanco e debole torna sempre in mente la morte di mio figlio Wimbledon? Non ho visto una partita

Le parole di Nicola Pietrangeli riflettono la sua sincera fragilità e il peso di un dolore personale che lo accompagna da tempo. A 91 anni, il grande leggenda del tennis italiano si prepara a lasciare il Policlinico Gemelli, portando con sé ricordi e sfide mai dimenticate. In un momento di vulnerabilità, la sua testimonianza ci ricorda quanto la vita possa essere imprevedibile e dura, ma anche intrisa di speranza e resilienza.

La leggenda del tennis italiano Nicola Pietrangeli si appresta ad essere dimesso dal Policlinico Gemelli, dove è ricoverato dal 4 luglio per accertamenti approfonditi. In attesa di tornare a casa, il 91enne ha rilasciato alcune dichiarazioni a Il Corriere della Sera, in cui ha raccontato delle sue condizioni e ammesso – comprensibilmente e con la sua consueta schiettezza – di non aver seguito il torneo di Wimbledon. Le parole di Nicola Pietrangeli. «Il dolore per la morte di mio figlio Giorgio si è sovrapposto a una condizione di salute fragile», ha detto Pietrangeli. «Sono lucido, però mi sento stanco e debole, soltanto sollevare il braccio mi affatica. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Pietrangeli: «Sono stanco e debole, torna sempre in mente la morte di mio figlio. Wimbledon? Non ho visto una partita»

