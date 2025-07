L’amministratrice di X Linda Yaccarino si dimette dopo l' impazzimento del sistema Ia della piattaforma

L'addio di Linda Yaccarino a X segna un nuovo capitolo turbolento per l'azienda di Elon Musk. Dopo un mandato segnato da sfide e tensioni, la sua decisione di dimettersi arriva in un momento cruciale, con l'incidente del chatbot Grok che ha scosso la piattaforma e messo in discussione la gestione dell'intelligenza artificiale. Una scelta che potrebbe influenzare il futuro di X e le sue strategie digitali.

Altra tegola per le aziende di Elon Musk. L’amministratrice delegata di X (ex Twitter) Linda Yaccarino, si è dimessa dopo due anni di mandato. Il passo indietro dopo l'”impazzimento” del chatbot di X di intelligenza artificiale Grok che ha condiviso sulla piattaforma diversi commenti antisemiti e di insulti su politici di vari paesi. Yaccarino, ex responsabile della pubblicitĂ d i Nbc Universal, era stata nominata a metĂ del 2023, sostituendo Musk nella guida dell’azienda, dopo che il patron di Tesla aveva giĂ licenziato il 75% della forza lavoro. Musk ha acquistato X a fine 2022 per 44 miliardi di dollari. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - L’amministratrice di X, Linda Yaccarino si dimette dopo l'”impazzimento” del sistema Ia della piattaforma

