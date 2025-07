Andrea risucchiato dal motore dell’aereo ripreso tutto dalle telecamere | 30 secondi sconvolgenti

da telecamere di sicurezza, offrendo uno sconcertante sguardo sulla tragedia. In soli 30 secondi, si assiste a un gesto drammatico e senza precedenti, che ha sollevato numerosi interrogativi sulla sicurezza aeroportuale e le misure di prevenzione. Un evento che rimarrà impresso nella memoria di tutti e che richiede una riflessione profonda sulle modalità di tutela in ambienti così sensibili.

Una tragedia senza precedenti ha scosso l’aeroporto di Orio al Serio, dove domenica mattina un uomo si è tolto la vita lanciandosi contro il motore in funzione di un aereo pronto al decollo. Il gesto estremo è avvenuto in una manciata di secondi, ma ha innescato un’ondata di sconcerto e interrogativi sulle modalitĂ con cui il 35enne è riuscito a eludere i controlli e accedere a una zona operativa dello scalo. L’intero episodio è stato ripreso dalle telecamere di sicurezza, che ora costituiscono un elemento chiave per le indagini. Il fatto ha avuto un impatto immediato su passeggeri e personale presenti nello scalo bergamasco, molti dei quali sono stati testimoni oculari di quanto accaduto. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Andrea risucchiato dal motore dell’aereo, ripreso tutto dalle telecamere: “30 secondi sconvolgenti”

