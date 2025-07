Asst Lariana cambiano le regole | come ottenere cartelle cliniche e referti dal 9 luglio

A partire dal 9 luglio, l'ASST Lariana rivoluziona le modalità per ottenere le tue cartelle cliniche e referti: ora puoi richiederli e ritirarli presso qualsiasi presidio, senza limitarti a quello di ricovero. Questa novità rende più semplice e veloce accedere ai tuoi documenti sanitari, garantendo maggiore flessibilità e praticità. Scopri come beneficiare di questa innovazione e gestire al meglio la tua salute.

Dal 9 luglio cambiano le regole per ottenere copie di cartelle cliniche, referti e altri documenti sanitari presso gli ospedali dell’ASST Lariana. È ora possibile presentare la richiesta e ritirare i documenti in qualsiasi presidio, e non più soltanto in quello dove è avvenuto il ricovero. La. 🔗 Leggi su Quicomo.it

In questa notizia si parla di: asst - lariana - cambiano - regole

Due dispositivi per la salute urogenitale donati ad Asst Lariana dal Rotary di Appiano Gentile - Il Rotary Club di Appiano Gentile e delle Colline Comasche ha recentemente donato due dispositivi medici avanzati ad ASST Lariana.

Asst Lariana, cambiano le regole: come ottenere cartelle cliniche e referti dal 9 luglio; Ospedale di Como, ecco come cambiano le regole per l'accesso dei parenti al Pronto Soccorso; Pronto Soccorso, cambiano le regole d'accesso e nuova figura di supporto per gestire l'attesa.

ASST Lariana di Como: concorso per 10 assistenti sanitari - L’ASST Lariana di Como ha indetto un concorso per l'assunzione a tempo indeterminato di 10 assistenti sanitari. Si legge su ticonsiglio.com

Concorsi ASST Lariana 2024 per infermieri a Como e Garda, bando online: requisiti e come inviare la domanda - Fanpage.it - Nei giorni scorsi sono stati pubblicati online i bandi dell'Asst Lariana 2024 per l'assunzione a tempo indeterminato di 100 infermieri a Como e 110 infermieri a Garda. Secondo fanpage.it