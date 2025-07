Scontrino da 1.000 euro a Ponza cosa dice la legge sui prezzi al ristorante

Ogni estate, la questione dei prezzi elevati al ristorante torna a far discutere, e questa volta Ponza è al centro del dibattito con un conto di quasi mille euro. Ma cosa dice la legge italiana riguardo ai prezzi e agli scontrini? È fondamentale conoscere i propri diritti e le norme che tutelano sia i clienti che gli esercenti. Scopriamo insieme quali sono le regole e come comportarsi in situazioni simili.

Ogni estate torna puntuale la polemica sugli scontrini pazzi, veri o presunti. L’ultimo caso riguarda un ristorante di Ponza che per un pranzo ha presentato un conto da poco meno di mille euro: 923 euro, per la precisione. Il pranzo in questione, gustato presso il ristorante “ Il Rifugio dei naviganti ”, nella zona di Sant’Antonio a Ponza, è stato composto da un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a testa, per quattro persone. Il risultato: un conto pari a mezzo stipendio. Il conto da 923 euro a Ponza. A fare la differenza sono stati gli scialatielli all’aragosta, costati 759 euro, e due bottiglie di biancolella della locale Cantine Migliaccio, pagate 120 euro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it © Quifinanza.it - Scontrino da 1.000 euro a Ponza, cosa dice la legge sui prezzi al ristorante

In questa notizia si parla di: euro - ponza - ristorante - scontrino

Il ministro Salvini incontra il sindaco di Ponza: 4 milioni di euro per le opere al porto. Ecco il progetto - Il futuro di Ponza si fa sempre più luminoso! Durante un incontro tra il ministro Salvini e il sindaco Ambrosino, sono stati stanziati 4 milioni di euro per potenziare il porto dell'isola.

Turisti a Ponza contestano lo scontrino da quasi 1000 euro dopo una cena al ristorante. Le parole del gestore e il giallo Guardia di Finanza Vai su X

Un antipasto, quattro primi, acqua e vino al prezzo di 225 euro a persona. Tanto è costato pranzare vista mare, sabato scorso a Ponza, a quattro persone. Per un totale di 923 euro. Lo scontrino del ristorante “Il Rifugio dei naviganti”, nella zona di Sant’Antonio, Vai su Facebook

Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone; A Ponza scontrino di 923 € per 4 piatti di pasta, ma con l’aragosta; Scontrino da 1.000 euro a Ponza, cosa dice la legge sui prezzi al ristorante.

Scontrino da 1.000 euro a Ponza, cosa dice la legge sui prezzi al ristorante - Torna la polemica sugli scontrini pazzi: la legge è estremamente chiara nello stabilire gli obblighi dei ristoratori e i diritti dei clienti ... Segnala quifinanza.it

Ponza, scontrino da 923 euro per un pranzo con aragosta per quattro persone - Un pranzo di pesce in un ristorante dell'isola ha acceso le polemiche per un conto giudicato troppo alto. tg24.sky.it scrive