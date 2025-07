Rivoltella | Festa del lago e dell' ospite

A Rivoltella, l'estate brilla di una luce unica grazie alla Festa del Lago e dell'Ospite, un evento che da 57 anni incanta residenti e visitatori con musica, sport e prelibatezze locali. Dal 7 al 10 agosto, immergiti in questa tradizione ricca di emozioni e convivialità , un'occasione perfetta per scoprire il cuore pulsante del Lago di Garda. Non perdere l'appuntamento che trasforma ogni serata in un momento magico...

A Rivoltella l'estate ha un sapore speciale, quello della Festa del Lago e dell'Ospite, che anche quest'anno – per la 57ª edizione – promette di unire la magia del lago di Garda a musica, sport e cucina tipica, dal 7 al 10 agosto. A organizzarla, come sempre, i Cuori Ben Nati, con il patrocinio. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

