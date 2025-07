Atalanta Retegui pensa all’Arabia?

L’Atalanta si prepara a una nuova stagione di sfide e cambiamenti, con Juric alla guida e un occhio attento al mercato. Tra le questioni più calde c’è il futuro di Retegui, accostato alla proposta allettante dell’Al Qadisiya. La società bergamasca, però, non ha intenzione di cedere il suo gioiello argentino. Resta da capire se questa volontà potrà resistere alla tentazione di un’offerta così allettante.

L’Atalanta sta per ripartire con vari cambiamenti. Con Gasperini alla Roma, sarà Juric a guidare i nerazzurri bergamaschi nella nuova stagione. Tra i vari casi potenziali di mercato, tra l’altro, c’è quello di Retegui. L’argentino è tentato dalla mega offerta dell’Al Qadisiya, squadra Saudita. L’Atalanta alle prese con il caso Retegui. TMW scrive che l’Atalanta non vorrebbe cedere Mateo Retegui. Tutte le offerte dell’Al Qadisiya arrivate finora sono state rispedite al mittente, perché se è vero che non esisterebbe richiesta economica da parte dei nerazzurri – proprio in virtù della volontà di non cederlo – dall’altro lato non c’era ancora l’idea, nel centravanti italo argentino, di accettare la proposta proveniente dall’Arabia Saudita. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Atalanta, Retegui pensa all’Arabia?

Atalanta, la decisione sul futuro di Retegui: le ultime novità - L’attenzione si accende sul futuro di Matteo Retegui, protagonista di una stagione stellare con l’Atalanta, culminata con 25 gol.

Come confermato oggi dalla Gazzetta dello Sport, l'Al-Qadsiah fa sul serio per Mateo Retegui. Era attesa una proposta ufficiale ed è arrivata sul tavolo dell'Atalanta: per l'attaccante sono stati offerti tra i 50 e i 60 milioni di euro. La Dea adesso ragiona se prose Vai su Facebook

Lucca, non solo il Napoli: idea Atalanta se parte Retegui; Inter, idea Carnesecchi in caso di addio di Sommer. L'Atalanta pensa a Becao in uscita dal Fenerbahce; Pedulla' scrive che Retegui sarebbe orientato verso l'Arabia.

Calciomercato Atalanta: Retegui dice sì ad offerta choc dall’Arabia. Chiesta cessione, cosa manca per chiudere - Chiesta cessione, cosa manca per chiudere la trattativa Il futuro di Mateo Retegui sembra ormai scritto e porta in Arabia Saudita. Lo riporta calcionews24.com

Al-Qadsiah-Retegui, ci siamo quasi: a Mateo 20 mln l'anno. Sostituto? Atalanta su Daghim - L'offerta del club saudita è di 50 milioni, la forbice con la richiesta della Dea è di 10, ma il gap può essere colmato coi bonus. Secondo gazzetta.it