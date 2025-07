Auto sbatte contro guard rail e si ribalta | miracolata la 25enne alla guida

Un incidente che poteva avere conseguenze tragiche, ma che fortunatamente si è concluso con una miracolosa salvezza. La giovane conducente di 25 anni è uscita indenne da un ribaltamento avvenuto dopo aver sbattuto contro il guard rail sulla provinciale tra San Pietro Vernotico e Brindisi. La strada resta temporaneamente bloccata, mentre i soccorsi sono al lavoro per chiarire le dinamiche di questa incredibile disavventura.

