Crisi idrica dalla Basilicata novità importanti dopo l’incontro in Prefettura | Cederemo la nostra acqua alla Puglia

Di fronte alla drammatica crisi idrica che affligge la Basilicata, si annunciano novità significative: una decisione storica di solidarietà tra regioni. Dopo l’incontro in Prefettura, è stato concordato che la Basilicata cederà parte della propria acqua alla Puglia, dimostrando come la collaborazione possa essere la chiave per affrontare le emergenze. Scopriamo insieme i dettagli di questa importante scelta e cosa significa per il territorio.

Taranto. «Secondo il principio di solidarietà cederemo parte dei nostri metri cubi d’acqua alla vicina Puglia per sopperire alla grave crisi idrica e ai lavori ancora in corso, anche se in via di completamento, alla galleria del San Giuliano». Lo ha reso noto l’assessore all’Agricoltura della Regione Basilicata Carmine Cicala nel corso dell’incontro di stamane, organizzato dal prefetto di Taranto Paola Dessì, con le associazioni di categoria Cia, Coldiretti e Copagri e i rappresentanti dei comuni di Ginosa, Laterza, Castellaneta, Palagianello e Palagiano. Con loro, in prefettura, allo stesso tavolo erano seduti anche l’assessore all’Agricoltura della Regione Puglia Donato Pentassuglia, i rappresentanti di Arif, dei consorzi di bonifica della Puglia e della Basilicata, Autorità di Bacino, Acque del Sud e Acquedotto Pugliese. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Crisi idrica, dalla Basilicata novità importanti dopo l’incontro in Prefettura: «Cederemo la nostra acqua alla Puglia»

