Hanno più navi degli Usa e 1.000 testate nucleari Cosa c' è dietro l' allarme Nato sulla Cina

L'equilibrio di potere nel Pacifico sta cambiando rapidamente: con oltre 249 navi statunitensi e 1.000 testate nucleari, la Cina si sta rafforzando militarmente, alimentando timori di un'eventuale offensiva su Taiwan. Il segretario della NATO, Mark Rutte, avverte che Pechino non si limita alle parate, ma intende sfruttare le proprie forze armate per conquistare influenza e territorio. Quali saranno le future mosse di questa crescente potenza?

Il segretario generale della Nato, Mark Rutte, non ha dubbi. A suo avviso la Cina starebbe potenziandosi militarmente per sfruttare le proprie forze armate in vista di un'offensiva volta a conquistare Taiwan. " La Cina sta rapidamente aumentando le sue forze armate. Ora ha più navi degli Stati Uniti. Ha già 1.000 testate nucleari. Non si tratta di organizzare parate a Pechino ma di sfruttare le forze armate ", ha dichiarato Rutte in conferenza stampa congiunta con il cancelliere tedesco, Friedrich Merz, a Berlino. Un messaggio simile a quello lanciato dal segretario della Nato era arrivato, un paio di mesi fa, anche da parte del segretario della Difesa Usa, Pete Hegseth, secondo il quale un'azione militare cinese contro Taiwan " potrebbe essere imminente ". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Hanno più navi degli Usa e 1.000 testate nucleari". Cosa c'è dietro l'allarme Nato sulla Cina

In questa notizia si parla di: cina - navi - testate - nucleari

Cina: vede rapida crescita di navi a nuova energia, a energia pulita - La Cina sta rivoluzionando il settore marittimo con una crescita sorprendente di navi ad energia pulita e a nuova energia.

I rapporti d’intelligence in mano ai leader del continente affermano che Teheran è in grado di produrre a breve nove testate nucleari con l’uranio arricchito al 90% Vai su Facebook

Hanno più navi degli Usa e 1.000 testate nucleari. Cosa c'è dietro l'allarme Nato sulla Cina; La nuova crisi tra Cina e Taiwan: navi, aerei e missili pronti; Cina, svelate per la prima volta le potenzialità del “Type 094”: il super sottomarino lanciamissili a propulsione nucleare.

"Hanno più navi degli Usa e 1.000 testate nucleari". Cosa c'è dietro l'allarme Nato sulla Cina - Secondo il segretario generale della Nato Mark Rutte la Cina si starebbe potenziando militarmente "per usare questa forza con rischi sempre maggiori per Taiwan" ... Riporta ilgiornale.it

Rutte, 'Cina aumenta le sue forze non per parate militari' - La Cina sta "accrescendo" le sue forze armate, la sua marina è "alla pari" degli Usa e ha ormai "1000 testate nucleari": "tutto ciò non avviene per una parata militare a Pechino" ma per usare questa f ... Si legge su ansa.it