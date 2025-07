Wimbledon la giornata degli azzurri | Sinner 6-6 con Shelton tra poco Cobolli-Djokovic LIVE

Giornata storica per il tennis italiano a Wimbledon: Sinner sfida Shelton e Cobolli affronta Djokovic in un doppio appuntamento emozionante. I nostri azzurri sono pronti a scrivere pagine indimenticabili di questa edizione. Tra tensione e speranze, ogni punto conta: la passione italiana si accende sui campi più prestigiosi del mondo. La battaglia è appena iniziata e il futuro del nostro tennis si disegna ora.

Giornata memorabile per la storia del tennis italiano. Sui campi di Wimbledon, giocano in contemporanea i rispettivi quarti di finale il numero uno al mondo, Jannik Sinner (con tanto di fascia al gomito malandato dopo la partita vinta grazie ko di Dimitrov agli ottavi) e Flavio Cobolli. Il tennista altoatesino è impegnato contro il bombardiere statunitense Shelton, mentre l'underdog azzurro se la. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Wimbledon, la giornata degli azzurri: Sinner 6-6 con Shelton, tra poco Cobolli-Djokovic LIVE

