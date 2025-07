Pronto ad ospitare i negoziati di pace Papa Leone incontra Zelensky a Roma

Il Vaticano si prepara a svolgere un ruolo chiave nei negoziati di pace tra Russia e Ucraina. Papa Leone ha incontrato a Castel Gandolfo il presidente Zelensky, ribadendo la disponibilità del Pontefice ad ospitare i rappresentanti delle parti per promuovere un dialogo costruttivo. Un passo importante verso la ricerca di una soluzione duratura al conflitto. Nel corso della visita, Zelensky ha incontrato il Papa nella residenza estiva di...

Il Papa ha ricevuto il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, a Castel Gandolfo, ribadendo la disponibilità del Vaticano a ospitare i rappresentanti di Russia e Ucraina per i negoziati di pace. L’incontro, durato circa mezz’ora, è stato l’occasione per discutere del conflitto in corso e dell’urgenza di perseguire percorsi di pace giusti e duraturi. Nel corso della visita, Zelensky ha incontrato il Papa nella residenza estiva di quest’ultimo, che si trova a Castel Gandolfo e dove il Papa si è trasferito per un periodo di ferie che durerà fino al 20 luglio. La sala stampa vaticana ha riferito che durante il colloquio, il Papa ha ribadito l’importanza del dialogo come strada privilegiata per porre fine alle ostilità. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Pronto ad ospitare i negoziati di pace”. Papa Leone incontra Zelensky a Roma

In questa notizia si parla di: ospitare - negoziati - pace - papa

Zelensky dopo la proposta di Putin di negoziati diretti: "Segnale positivo da Mosca, ora ci aspettiamo tregua da lunedì" | Erdogan: "Turchia pronta a ospitare colloqui di pace" - Il presidente russo ha aperto alla possibilità di un cessate il fuoco e ha annunciato disponibilità a trattative a Istanbul il 15 maggio.

++ LA BASILICA DI AQUILEIA SI CANDIDA PER OSPITARE I NEGOZIATI RUSSIA-UCRAINA ++ https://www.friulioggi.it/aquileia/negoziati-pace-russia-ucraina-basilica-aquileia-12-giugno-2025 #friuli #friulioggi Vai su Facebook

Papa #LeoneXIV ha ricevuto nella residenza estiva di Castel Gandolfo il presidente ucraino #Zelensky. I due si sono affacciati insieme dal balcone. Il Pontefice ha riaffermato la propria vicinanza al popolo ucraino e la disponibilità ad ospitare in Vaticano i ne Vai su X

Il Papa riceve Zelensky: «Disponibili a ospitare russi e ucraini in Vaticano per i negoziati»; Papa Leone riceve Zelensky a Castel Gandolfo: «Pronti a ospitare negoziati in Vaticano». Poi gli incontri con Mattarella e l'inviato di Trump; Ucraina, Meloni ringrazia il Papa per la disponibilità ad ospitare negoziati di pace.

Il Papa riceve Zelensky: “Pronto a ospitare russi e ucraini per la pace” - Leone XIV: “Dialogo come via privilegiata per porre fine alle ostilità. Come scrive repubblica.it

Il Papa riceve Zelensky: "Offro il vaticano per i negoziati" - Il Papa ha riaffermato la disponibilità ad accogliere in Vaticano rappresentanti di Russia e Ucraina per negoziati". Riporta informazione.it