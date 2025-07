Idonei concorso 2016 infanzia e primaria Campania | sono ancora più di 1.000 quando e come potranno essere assunti Risposta del Ministro

Sei tra gli idonei del concorso 2016 in Campania per infanzia e primaria, ma ancora in attesa di assunzione? La questione, sollevata in un’interrogazione parlamentare, evidenzia il desiderio di stabilizzare oltre 1.200 docenti, riconoscendo finalmente il valore del loro percorso formativo. Ma quali sono le prossime mosse del Ministro dell’Istruzione? Ecco cosa è stato annunciato per trasformare questa attesa in una reale opportunità.

Nel corso di una interrogazione parlamentare, è stato chiesto al Ministro dell’Istruzione e del Merito quali iniziative intenda intraprendere per favorire la stabilizzazione dei docenti campani della scuola dell’infanzia e primaria, risultati idonei al concorso del 2016 ma ancora in attesa di immissione in ruolo. L'obiettivo della richiesta è quello di superare il fenomeno del precariato storico e di riconoscere il percorso formativo dei candidati coinvolti. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: idonei - concorso - infanzia - primaria

Gli idonei del concorso di Educazione motoria entrano nelle graduatorie di merito, saranno assunti a scorrimento - Il recente emendamento al Decreto Scuola consente l'inserimento degli idonei del concorso di educazione motoria nelle graduatorie di merito, favorendo così il loro scorrimento per assunzioni.

AGGIORNAMENTO 3 LUGLIO 2025 - Ecco le graduatorie di merito del concorso PNRR 1 per infanzia e primaria. Info su punteggi, riserva posti e integrazione per idonei. Vai su Facebook

Translate postImmissioni in ruolo infanzia e primaria 25/26: il 50% va ancora alle GAE. Ecco l’ordine di assunzione degli idonei concorsi Vai su X

Idonei concorso 2016 infanzia e primaria Campania: sono ancora più di 1.000, quando e come potranno essere assunti. Risposta del Ministro; Concorso infanzia e primaria PNRR2, ecco le graduatorie per le assunzioni 2025/26 [AGGIORNATO]; Scuole d’infanzia e primaria, via alle prove scritte del concorso per 8.355 insegnanti.

Idonei infanzia e primaria concorso 2016 hanno superato un concorso. E’ un loro diritto e lo rivendicano. Non si fermeranno - Orizzonte Scuola Notizie - 2016 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per il ... Scrive orizzontescuola.it

Idonei infanzia e primaria concorso 2016: assunzioni anche in altre regioni - Orizzonte Scuola Notizie - Comitato idonei infanzia e primaria concorso 2016 – Caro Governo del Cambiamento, gli idonei del Concorso infanzia e primaria 2016 sono stanchi delle tante promesse ricevute. Segnala orizzontescuola.it