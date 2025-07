Fabio Fognini lascia il tennis | il talento ribelle che non verrà ricordato per qualche racchetta rotta

Credo che questa sia la miglior scelta per me, per dedicarmi ad altri sogni e progetti. Fabio Fognini, il talento ribelle che ha scritto pagine indimenticabili nel tennis, dice addio con il cuore grato e l'anima libera. La sua carriera, fatta di emozioni intense e racchette spezzate, resterĂ impressa nella storia come quella di un campione autentico, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di milioni di appassionati.

Fabio Fognini ha detto basta. Lo ha fatto a modo suo, con una conferenza stampa una settimana dopo una splendida partita sull’erba di Wimbledon, uno dei templi del tennis mondiale, dove ha lottato per oltre quattro ore contro Carlos Alcaraz, uscendo di scena tra gli applausi del Centrale. Aveva sognato di chiudere a Monte Carlo, davanti alla sua gente, ma la vita – e lo sport – seguono traiettorie impreviste. “Credo che questa sia la miglior decisione che possa prendere”, ha detto il ligure, classe 1987, sposato con Flavia Pennetta e padre di tre figli. Il corpo non risponde piĂą come un tempo, gli infortuni si sono fatti troppo frequenti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Fabio Fognini lascia il tennis: il talento ribelle che non verrĂ ricordato per qualche racchetta rotta

