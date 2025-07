Atalanta Mateo Retegui in Arabia | il giocatore ha dubbi sul trasferimento all’Al Qadsiah

In un’estate di grandi manovre di mercato, Mateo Retegui si trova al centro di un delicato momento di riflessione sul suo futuro in Arabia. L’Atalanta, decisa a tutelare il proprio gioiello, valuta con attenzione ogni proposta che si avvicini alla soglia dei 60 milioni di euro. Le prossime ore saranno decisive per capire se il trasferimento si concretizzerà o resterà solo una possibilità, lasciando i tifosi bergamaschi in attesa di notizie cruciali.

Bergamo, 9 luglio 2025 – Ore decisive per il possibile trasferimento di Mateo Retegui in Arabia. Ore di riflessione soprattutto per il calciatore. Per l’Atalanta la posizione è chiara: non c’è alcuna intenzione di cedere il cannoniere dell’ultimo campionato se non per una cifra vicina ai 60 milioni: se arriva davvero questa offerta, come accaduto la scorsa estate con la Juventus per Koopmeiners, l’affare si può fare. Ma appunto alle condizioni economiche decise dall’Atalanta che potrebbe realizzare la più clamorosa delle plusvalenze, vendendo a 60 milioni (più bonus futuri) un giocatore acquistato appena undici mesi fa per 22, mettendo un saldo positivo a bilancio di più 38 milioni. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Atalanta, Mateo Retegui in Arabia: il giocatore ha dubbi sul trasferimento all’Al Qadsiah

