Incendio tra via del Lido e via Nascosa in fumo una vasta area di sterpaglie | strada temporaneamente chiusa

Un incendio improvviso ha sconvolto il quartiere tra via del Lido e via Nascosa a Latina, causando una densa nube di fumo nero e la chiusura temporanea delle strade. Le sterpaglie, bruciate in modo rapido e incontrollato, hanno messo in allarme residenti e vigili del fuoco. La situazione rimane sotto controllo, ma si sottolinea l'importanza di prestare attenzione alle cause di questi incendi e di rispettare le norme di sicurezza ambientale.

Un incendio è divampato questo pomeriggio a ridosso di via del Lido, a Latina. Il rogo si è sviluppato su un terreno di sterpaglie tra via Nascosa destra e via del Lido. Un fumo nero ha invaso le strade rendendo necessaria la chiusura di via Nascosa, mentre il fuoco ha divorato una grande parte. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

