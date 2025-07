Frode fiscale Carlo Ancelotti condannato a un anno di carcere in Spagna

Il mondo del calcio e della giustizia si intrecciano ancora una volta, coinvolgendo uno dei volti più noti e rispettati del panorama sportivo internazionale. Carlo Ancelotti, attuale ct del Brasile, è stato condannato in Spagna per frode fiscale relativa al 2014, anche se la pena sospesa consente di guardare avanti. La vicenda aggiunge un nuovo capitolo alla sua carriera, dimostrando che anche i grandi non sono immuni da polemiche e sfide legali.

L’attuale ct del Brasile Carlo Ancelotti è stato condannato a un anno di carcere in Spagna per frode fiscale. La sentenza di condanna riguarda l’esercizio fiscale 2014, quando Ancelotti era alla sua prima esperienza sulla panchina del Real Madrid. L’allenatore è invece assolto dall’accusa di frode per l’esercizio 2015. Essendo la pena inflitta inferiore ai due anni, la stessa verrà sospesa con la condizionale. Ancelotti dovrà anche pagare una multa da poco più di 386.000 euro. La difesa che fece Ancelotti (che per ora tace). «Non pensavo che ci fosse una frode anche se ora, visto che sono qui, credo che le cose non fossero del tutto corrette. 🔗 Leggi su Open.online

