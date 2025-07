In ospedale Anche Dino Giarrusso shock dopo l’Isola dei Famosi | cosa gli è successo

Dino Giarrusso, uno dei protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025, torna in Italia con un carico di emozioni e difficoltà inaspettate. Dopo le dure prove in Honduras, il suo rientro si rivela più complesso del previsto: l’ex naufrago ha condiviso preoccupanti aggiornamenti sulla sua salute, lasciando i fan in apprensione. Cosa gli è successo? La verità dietro questa avventura ricca di sfide sta facendo il giro del web.

Il ritorno in Italia per i protagonisti dell’Isola dei Famosi 2025 si sta rivelando più difficile del previsto. Dopo settimane di privazioni e prove estreme in Honduras, diversi ex naufraghi stanno affrontando serie difficoltà fisiche. Non solo Mario Adinolfi, che ha già raccontato il suo ricovero in ospedale a causa di un collasso fisico, e Loredana Cannata, che ha riferito di disturbi post-reality. Ora anche Dino Giarrusso rompe il silenzio e parla apertamente dei problemi di salute che lo hanno colpito dopo la fine del programma. A raccontarlo è lo stesso Giarrusso in una lunga intervista a Lorenzo Pugnaloni per “Casa Lollo”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “In ospedale”. Anche Dino Giarrusso shock dopo l’Isola dei Famosi: cosa gli è successo

