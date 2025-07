LIVE Cobolli-Djokovic 0-1 Wimbledon 2025 in DIRETTA | iniziato il 2° quarto di finale della parte alta

Se sei appassionato di tennis e vuoi vivere l'emozione in tempo reale, non perderti la diretta del match tra Cobolli e Djokovic a Wimbledon 2025. La tensione è alle stelle: scambi intensi, colpi vincenti e momenti di pura adrenalina rendono questa partita imperdibile. Resta con noi per aggiornamenti continui e scopri come si prospetta questa sfida epica tra due campioni. Vuoi conoscere ogni dettaglio? Continua a leggere!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-SHELTON 30-30 Sbaglia di rovescio il serbo. 15-30 Servizio slice vincente! 0-30 Dritto difensivo che esce a Cobolli. 0-15 Fuori il dritto lungoriga del romano. 0-1 A quindici in apertura il serbo. 40-15 Ace (1°). 30-15 Sbaglia di dritto Djokovic. 30-0 Prima vincente del serbo. 15-0 Come con Cilic, nel primo punto non risponde di rovescio sulla seconda Cobolli. Novak Djokoic al servizio 17:17 Iniziato il palleggio! Quattro minuti e si comincia: secondo quarto della parte alta, chi vince ha Sinner o Shelton! 17:12 Azzurro già sicuro della top 20, se vince oggi diventa numero 14 del mondo! Giocatori in campo! 17:00 Djokovic ha rischiato e tanto contro Alex De Minaur. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Cobolli-Djokovic 0-1, Wimbledon 2025 in DIRETTA: iniziato il 2° quarto di finale della parte alta

