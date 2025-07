Incidente sull’A1 tra tir e auto | cabina sospesa sulla scarpata traffico in tilt

Un grave incidente sull'autostrada A1 tra Tir e auto ha causato il crollo di una cabina sulla scarpata, provocando un caos totale nel traffico. La scena, di grande impatto, ha coinvolto più veicoli e ha messo in crisi la circolazione tra Orvieto e Fabro, lasciando gli automobilisti bloccati per ore. La forza dell’impatto ha suscitato immediato sgomento e preoccupazione tra i presenti, mentre le operazioni di soccorso sono ancora in corso.

Un grave incidente stradale ha sconvolto la circolazione sull'autostrada A1 nella serata di martedì 8 luglio, paralizzando per ore uno dei tratti più trafficati tra Orvieto e Fabro, in provincia di Terni. Erano da poco passate le 20 quando due tir si sono scontrati violentemente al chilometro 442 della carreggiata nord. Nell'impatto sono rimaste coinvolte anche alcune auto che, fortunatamente, sono riuscite a evitare danni gravi. La forza della collisione ha causato la fuoriuscita di uno dei camion dalla carreggiata, con la cabina rimasta pericolosamente sospesa sulla scarpata laterale.

