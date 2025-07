La Mummia | Brendan Fraser spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato al contrario della sua

Durante una reunion del cast de La Mummia (1999), Brendan Fraser ha svelato perché la versione con Tom Cruise e altri reboot moderni non abbiano catturato il cuore degli spettatori come il suo film. Con onestà e passione, l’attore ha spiegato i segreti che rendono indimenticabile la versione originale, sottolineando come il rispetto per l’essenza della storia e dei personaggi sia fondamentale per il successo. Scopriamo insieme cosa rendeva unica la sua avventura epica.

In occasione di una reunion del cast del film del 1999 La Mummia, Brendan Fraser ha spiegato perché la versione con Tom Cruise ed altri film con lo stesso iconico mostro non hanno convinto il pubblico e hanno incassato poco. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - La Mummia: Brendan Fraser spiega perché la versione con Tom Cruise non abbia funzionato, al contrario della sua

