Lo chef che non vuole fancazzisti gay e comunisti | ecco perché l’annuncio sui social di Paolo Cappuccio viola la legge

Un post social di un noto chef ha scatenato polemiche e interrogativi sulla sua legalità. Nel messaggio, che cercava uno chef per un hotel 4 stelle in Trentino, sono state inserite espressioni discriminatorie contro alcune categorie di persone. Questa vicenda mette in luce come certi atteggiamenti possano violare i principi di rispetto e pari dignità, sottolineando l’importanza di un linguaggio inclusivo e rispettoso in ogni ambito.

Nei giorni scorsi ha fatto molto discutere il post pubblicato da un noto chef sui suoi canali social, in cui cercava «uno chef con brigata per hotel 4 stelle in Trentino». Fin qui nulla di strano, se non fosse per l’elenco delle persone “non gradite”: “comunistifancazzisti”, “persone con problemi di alcol, droghe e di orientamento sessuale”. Il post si chiudeva con una battuta: «Se eventualmente resta qualche soggetto più o meno normale. ben volentieri». Una frase che, al di là del tono provocatorio, ha sollevato un’ondata di critiche. Ma oltre all’indignazione, c’è un punto giuridico da chiarire: anche un post informale sui social può rientrare nel perimetro delle regole che disciplinano la selezione del personale, e dunque deve rispettare i principi fondamentali di non discriminazione. 🔗 Leggi su Open.online

