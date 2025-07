LiberaLibri | lo swap party dedicato allo scambio di libri

passione per la lettura e il desiderio di condividere storie e conoscenze. Un’occasione unica per scoprire nuovi autori, liberarsi di volumi ormai letti e regalare ai propri libri una seconda chance. Vieni a trovarci e lasciati coinvolgere dall’entusiasmo della community di liberi lettori!

Appassionati di lettura e scaffali straripanti di volumi: sabato 12 luglio, alle 18, il Riverbero al Giarol Grande (Via Belluno 26, Verona) ospiterà LiberaLibri, lo speciale swap party interamente dedicato ai libri per scambiarli e dare loro nuova vita. L’appuntamento è pensato per chi ama la. 🔗 Leggi su Veronasera.it

