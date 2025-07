LIVE Sinner-Shelton 4-5 Wimbledon 2025 in DIRETTA | partita a scacchi nel primo set

Segui in diretta l’emozionante partita di Sinner contro Shelton al Wimbledon 2025, un match che promette scintille fin dal primo set. Tra rally intensi e colpi impressionanti, ogni punto racconta la passione e la determinazione dei protagonisti. Resta con noi per non perdere nemmeno un istante di questa sfida che potrebbe riscrivere le sorti del torneo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE!

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-DJOKOVIC (2° MATCH DALLE 14.30) 30-0 Servizio, diritto e volée dell'italiano. 15-0 Servizio e diritto lungolinea di Sinner. 4-5 Lunga la risposta di rovescio di Sinner sulla seconda di Shelton. E' vero che l'americano sta servendo rasentando la perfezione, ma non si è ancora visto in risposta il Sinner alieno che conosciamo. 40-30 Altro doppio fallo. 40-15 Servizio vincente al corpo. 30-15 Doppio fallo. 30-0 Ancora servizio e diritto, largo il back di diritto dell'italiano. 15-0 Servizio e diritto di Shelton, 14 punti vinti su 15 con la prima.

