Scuole dell’Irpinia e del Sannio in prima linea per la cultura del dono |  in gara al contest #DonareMiDona 2025

Le scuole dell’Irpinia e del Sannio si distinguono ancora una volta come protagoniste della cultura del dono, partecipando con entusiasmo al contest #DonareMiDona 2025. Oggi si aprono le votazioni online per premiare i progetti più creativi, mentre il 3 ottobre a Pietrelcina si terranno le celebrazioni di “Irpinia Sannio Capitale del Dono”. È un’occasione imperdibile per scoprire come il dono diventa arte nelle mani degli studenti, pronte a ispirarci tutti.

Gia? aperte le votazioni online. Il 3 ottobre a Pietrelcina le premiazioni nell'ambito di "Irpinia Sannio Capitale del Dono" Il dono diventa espressione creativa nelle mani degli studenti. Con oltre 100 elaborati in gara da tutta Italia e il coinvolgimento di 110 scuole, prende slancio l'edizione 2025 del contest #DonareMiDona Scuole, promosso dall'Istituto Italiano della Donazione (IID) in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione e del Merito. In prima fila la Campania, con ben 15 scuole delle province di Avellino e Benevento, sostenute dal CSV Irpinia Sannio ETS.

