lino banfi ritorna a teatro con passaggi a livello al todi festival

Lino Banfi torna protagonista della scena culturale italiana e lo fa scegliendo il palcoscenico del Todi Festival per il suo atteso nuovo debutto teatrale. Il celebre attore pugliese, icona della comicità e volto amatissimo dal grande pubblico, porterà in scena il prossimo 7 settembre Passaggi a livello, uno spettacolo inedito, ironico e al tempo stesso profondo, che riflette con leggerezza sulle disfunzioni della maturità. Il debutto a Todi segna una tappa importante nella lunga carriera di Banfi, che si cimenta per la prima volta con un testo teatrale originale cucito su misura per lui. Un'opera che unisce il sorriso alla riflessione, con il tono disincantato e affettuosamente malinconico che da sempre caratterizza lo stile dell'attore pugliese.