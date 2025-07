Weah Marsiglia il figlio d’arte ha deciso! Il suo avvenire tornerà a legarsi con la Ligue 1 | lo statunitense è sempre più orientato a dire sì al club francese Ultimissime

Il futuro di Timothy Weah si sta delineando con decisione: il talentuoso esterno statunitense, dopo aver rifiutato il Premier League, sembra pronto a tornare in Ligue 1, questa volta con il Marsiglia. La sua scelta segna un capitolo importante nella carriera di un giovane d’arte, deciso a scrivere il suo avvenire tra le fila del club francese. La sua avventura europea si arricchisce di nuove sfide e opportunità , promettendo grandi emozioni per i tifosi e per lui stesso.

Weah è pronto a lasciare la Juventus: lo statunitense è sempre più propenso ad accettare la corte del Marsiglia. Ultimissime. Timothy Weah, esterno statunitense classe 2000, è sempre più vicino a lasciare la Juventus durante questa sessione di calciomercato. Dopo aver rifiutato una proposta dal Nottingham Forest in Premier League, il figlio d'arte sembra ora destinato ad intraprendere una nuova avventura in Francia con il Marsiglia. Stando a quanto riportato da Footmercato, Weah sarebbe pronto ad accettare l'offerta del Marsiglia, una decisione che aprirebbe la strada per l'inizio delle trattative ufficiali tra la Juventus e il club francese per concludere l'affare.

