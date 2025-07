Migranti la Grecia tenta il blocco navale e sospende le richieste d' asilo

Di fronte a un’onda crescente di sbarchi e alla crisi umanitaria che scuote le coste cretesi, la Grecia adotta misure drammatiche per ripristinare l’ordine. Kyriakos Mitsotakis annuncia la sospensione temporanea delle richieste d’asilo provenienti dal Nord Africa e il tentativo di un blocco navale, sottolineando che la situazione richiede interventi straordinari per proteggere i confini e garantire la sicurezza nazionale. Ma quali saranno le conseguenze di questa decisione?

Kyriakos Mitsotakis, presidente del Consiglio greco, ha annunciato che il suo Paese, per tre mesi, interromperà l'esame delle domande d'asilo per i migranti che provengono dal Nord Africa. Lo ha comunicato in parlamento come misura per far fronte agli arrivi via mare, a fronte dell'emergenza a Creta, dove sono aumentati gli sbarchi. Ma la situazione, ha aggiunto Mitsotakis, " richiede misure straordinarie ". Quindi, spiega ancora il premier greco, " tutti gli immigrati che entrano illegalmente nel Paese saranno arrestati e trattenuti ". Pare che Atene voglia costruire una struttura di accoglienza per i migranti a Creta, temporanea in " una prima fase ed eventualmente in una seconda permanente ".

