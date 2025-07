‘Because I Believe’ il film che racconta Andrea Bocelli

Scopri la straordinaria vita di Andrea Bocelli attraverso il film "Because I Believe", un viaggio emozionante tra testimonianze e momenti inediti che svelano il cuore di una leggenda mondiale. Dal successo sul palco alle sfide personali, questa pellicola offre uno sguardo intimo sull'uomo dietro la voce iconica. Non perdere l'occasione di vivere questa esperienza unica al cinema, dal 21 al 24 settembre in Italia, e lasciati ispirare dalla forza della musica e della determinazione.

Lajatico, 9 luglio 2025 - E' la storia di una icona mondiale, ¬†Andrea Bocelli, la sua vicenda esistenziale attraverso le testimonianze di chi lo conosce bene, il dietro le quinte di uno dei cantanti pi√Ļ celebri al mondo.¬†Dopo l'anteprima al festival di Toronto nel settembre scorso, arriver√† nelle sale di tutto il mondo Andrea Bocelli: Because I Believe. L'appuntamento nei cinema italiani √® dal 21 al 24 settembre. Trafalgar Releasing ha acquisito i diritti di distribuzione mondiale da Lionsgate, mentre in Italia il film √® distribuito in esclusiva da Nexo Studios. Unendo filmati d'archivio e interviste a momenti autentici e spontanei, Andrea Bocelli: Because I Believe ripercorre il viaggio di una voce che ha emozionato milioni di persone, dagli inizi fino ai concerti sold out in ogni angolo del pianeta. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - ‚ÄėBecause I Believe‚Äô, il film che racconta Andrea Bocelli

Andrea Bocelli: ¬ęCon Pavarotti ci fu una lite pazzesca, ci incontrammo a Pesaro. I miei figli non sono dei raccomandati. Mia moglie Veronica? Non mi lascia mai da solo¬Ľ - Andrea Bocelli, celebre tenore, ricorda un episodio di tensione con Pavarotti a Pesaro. Sottolinea con orgoglio che i suoi figli non sono raccomandati e che la moglie Veronica √® sempre al suo fianco.

