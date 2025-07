Scandalo corruzione nel Partito Socialista spagnolo

A far tremare la Moncloa è stata la crescente pressione pubblica e le rivelazioni che coinvolgono membri di spicco del partito, minando la fiducia nell'intera leadership. Nonostante il turbine di scandali, Pedro Sanchez si mostra deciso a resistere, affermando il suo impegno nel guidare il paese attraverso queste acque agitate. La crisi politica in Spagna si infittisce, lasciando gli osservatori in attesa di sviluppi sorprendenti.

Nonostante i problemi di corruzione nel Partito Socialista Spagnolo, Pedro Sanchez non si ritira. Nonostante le inchieste di corruzione che hanno scosso i vertici del Psoe, Pedro Sanchez non ha alcuna intenzione di farsi da parte. “Non getterò la spugna e andremo avanti” ha detto in un discorso teso davanti al parlamento, ammettendo di aver valutato le dimissioni e la convocazione di elezioni anticipate. A far tremare la Moncloa è stata soprattutto la detenzione preventiva di Santos Cerdan, ex numero tre del partito, finito al centro di un’indagine che rischia di travolgere la credibilità del governo di minoranza. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Scandalo corruzione nel Partito Socialista spagnolo

