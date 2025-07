Quale destino per il campo largo si scriverà alla Partita del Cuore di quest’anno?

L’estate porta con sé non solo il caldo e i tormentoni, ma anche l’attesa per la Partita del Cuore a L’Aquila. Quest’anno, tra emozioni sportive e aspettative politiche, il campo largo si scriverà in modo tutto nuovo, tra scatti iconici e riflessioni sul futuro. Ma quale destino attende questa alleanza? Scopriamolo insieme, perché il bello deve ancora arrivare...

di Giovanni Muraca L'estate è arrivata e, con lei, anche i tormentoni di qualsiasi natura. Tormento anche per la Partita del Cuore che si terrà a L'Aquila dove, anche quest'anno, ci aspettiamo grandi scatti fotografici, momenti iconici e i soliti richiami di un possibile ritorno del centrosinistra unito come ai tempi del buon Romano Prodi (soprattutto la carica dei 101 franchi tiratori). Il match abruzzese passato immortalava in uno scatto la coppia Schlein-Renzi e ne faceva, per molti, un'alleanza vincente anche alle politiche. Un'esultazione dagli spalti mediatici che, a tratti, creava una sensazione di piacere, quasi orgasmica.

Solidarietà: Onesti (Bambino Gesù), “quest’anno la partita del cuore si giocherà allo stadio de L’Aquila” - “Quest’anno la partita del cuore per l’ospedale Bambino Gesù si terrà allo stadio Gran Sasso d’Italia a L’Aquila e ciò non è casuale perché questa città è simbolo di rinascita, di ... Da agensir.it

