LIVE Tour de France 2025 tappa di oggi in DIRETTA | Affini sogna in grande Evenepoel non incanta

Il Tour de France 2025 è entrato nel vivo, regalando emozioni e sorprese ad ogni tappa. Oggi, live, segui in tempo reale le sfide tra i campioni, con momenti di tensione e spettacolo che lasciano il pubblico senza fiato. Resta aggiornato sugli sviluppi, le strategie e le performance dei protagonisti, perché ogni secondo conta in questa corsa epica verso la conquista della maglia gialla. Non perdere nemmeno un attimo: clicca qui per vivere in diretta questa straordinaria giornata!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.10 Van der Poel transita al primo intermedio in 10? 10?. L’olandese sta facendo a tutta questa cronometro per onorare la maglia gialla. 17.10 Bocca aperta per Vingegaard che non sembra ancora aver trovato la pedalata migliore. 17.09 Virtualmente Evenepoel è un secondo in vantaggio rispetto ad Affini. Attendiamo il terzo rilevamento cronometrico ma il belga sembra aver aumentato 17.08 ATTENZIONE A POGACAR!! Lo sloveno transita al primo intermedio in 9? 44? con un secondo di ritardo da Evenepoel e diciotto di vantaggio su Vingegaard. 17.07 Buitrago chiude a 1? 45? da Affini. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Tour de France 2025, tappa di oggi in DIRETTA: Affini sogna in grande, Evenepoel non incanta

