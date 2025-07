Treni e disagi dei pendolari Approvata in Regione una mozione di Casucci

Arezzo, 09 luglio 2025 – Un passo avanti per i pendolari toscani: in regione è stata approvata all’unanimità la mozione di Marco Casucci, che mira a istituzionalizzare un tavolo tecnico permanente per affrontare i disagi sulla tratta ferroviaria Arezzo-Firenze. Una vittoria importante per migliorare qualità e puntualità dei servizi. Ora, l’attenzione si concentra su come tradurre questo impegno in azioni concrete per garantire un viaggio più sereno a migliaia di cittadini.

Arezzo, 09 luglio 2025 – Approvata all’unanimità la mozione del consigliere regionale di Noi Moderati, Marco Casucci sui disservizi a carico dei pendolari, in particolare lungo la tratta ferroviaria Arezzo-Firenze, una delle più trafficate della Toscana. “È stata approvata all’unanimità, dal Consiglio regionale (con emendamenti del Partito Democratico) – fa sapere Casucci – la mia mozione per istituzionalizzare un tavolo tecnico permanente tra Regione Toscana, enti locali, comitati pendolari, aziende di trasporto e rappresentanze sindacali e sociali sui disservizi del trasporto ferroviario in Valdarno aretino e fiorentino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Treni e disagi dei pendolari. Approvata in Regione una mozione di Casucci

