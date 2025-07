Esce di casa e sparisce nel nulla | Natalia ha 14 anni sono ore di pura paura

Esce di casa e scompare nel nulla: Natalia, la giovane di 14 anni, è sparita nel silenzio più totale, lasciando un paese intero in apprensione. Le ore passano, l’ansia cresce, e la speranza di ritrovarla si fa strada tra i social e i media locali. La sua scomparsa rappresenta una corsa contro il tempo che nessuno può permettersi di perdere. La macchina delle ricerche si è messa in moto non appena è stato dato il via.

Esce di casa e sparisce nel nulla: Natalia ha 14 anni, ore di apprensione a Castelfranco Veneto - Alta 168 cm, corporatura robusta, capelli biondi e occhi azzurri, indossava un abito blu e scarpe Puma bianche. Scrive fanpage.it