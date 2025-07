Ancelotti condannato a un anno per frode fiscale | Mai voluto evadere ho seguito i consigli

Carlo Ancelotti, celebre tecnico del Brasile, si trova al centro di una vicenda giudiziaria che ha scosso il mondo del calcio. Condannato a un anno di carcere per frode fiscale in Spagna, l’ex allenatore del Real Madrid ha sempre dichiarato di non aver mai voluto evadere, limitandosi a seguire consigli. La sentenza, però, ha riacceso il dibattito sulla trasparenza e le responsabilità nel calcio di alto livello.

Carlo Ancelotti, attuale commissario tecnico del Brasile, è stato condannato a un anno di carcere per frode fiscale in Spagna. I fatti risalgono al 2014, quando l'allenatore sedeva sulla panchina del Real Madrid. La sentenza è arrivata dalla Sezione 30 del Tribunale provinciale di Madrid, che ha riconosciuto l'ex tecnico del Milan colpevole di aver evaso circa 400 mila euro relativi ai diritti d'immagine non dichiarati correttamente. Il procedimento non comporta alcun obbligo di detenzione, poichĂ© Ancelotti non ha precedenti penali. Risarcito il danno, evitati i 4 anni richiesti inizialmente. L'inchiesta della Procura di Madrid riguardava due anni fiscali: 2014 e 2015, con un'evasione contestata complessiva da oltre 1 milione di euro.

