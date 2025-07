accordo tra la clinica riabilitazione toscana e le farmacie comunali di arezzo

Un nuovo importante accordo di collaborazione tra la Clinica Riabilitazione Toscana e le Farmacie Comunali di Arezzo apre un capitolo di sinergia e informazione per i cittadini. Questa partnership strategica mira a promuovere un’attenzione ancora maggiore alla salute e al benessere, potenziando la comunicazione tra strutture sanitarie e farmacie locali. Scopriamo insieme come questa iniziativa possa migliorare l’assistenza e l’accesso ai servizi nella nostra città .

Arezzo, 09 luglio 2025 – La Clinica Riabilitazione Toscana e AFM spa hanno deciso di cooperare in termini di comunicazione. Mentre la CRT si occuperà di diffondere nelle sue sedi le informazioni sui servizi delle Farmacie Comunali di Arezzo. AFM farà altrettanto sulle prestazioni che la Clinica di Riabilitazione Toscana eroga nelle due sedi recentemente attivate ad Arezzo, la prima in via XXV Aprile e la seconda struttura, quella più recente, in via Monte Falco. L'obiettivo è semplice e concreto: migliorare l'accesso dei cittadini ai servizi sanitari territoriali, ambulatoriali e farmaceutici, attraverso una comunicazione efficace, condivisa e continua. 🔗 Leggi su Lanazione.it