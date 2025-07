I ragazzi di Ci sto Affare fatica tornano a far splendere una buona parte di piazza Pertini

I ragazzi di “Ci Sto? Affare Fatica” tornano a far splendere piazza Pertini, dimostrando come impegno e passione possano trasformare il nostro territorio. Con entusiasmo e dedizione, questi giovani volontari stanno ridando vita agli spazi condivisi, coinvolgendo tutta la comunità in un gesto di cittadinanza attiva. La loro energia contagiosa è il segnale che, insieme, possiamo fare davvero la differenza. I ragazzi…

ANCONA – Terza settimana di lavoro in piazza Pertini per i trenta giovani volontari che si sono resi disponibili a partecipare all'iniziativa di cittadinanza attiva giovanile “Ci Sto? Affare Fatica – Facciamo il bene comune” finalizzata al ripristino alla cura dei beni comuni. I ragazzi. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

"Affare fatica!". I ragazzi curano gli spazi pubblici - In un mondo che corre veloce, è fondamentale insegnare ai giovani il valore della fatica e del lavoro di squadra.

?Straordinari i ragazzi di “Ci Sto? Affare Fatica!”, impegnati questa mattina al Parco e alla scuola dell’infanzia del quartiere San Paolo. Un grandissimo esempio di partecipazione, educazione e cittadinanza attiva che fanno bene alla comunità. Bravissi Vai su Facebook

IN PIAZZA PERTINI Ci sto?Affare fatica!- COMUNE DI ANCONA - UFFICIO STAMPA - COMUNICATO DI MERCOLEDI' 9 LUGLIO; In dirittura d'arrivo il lavoro di ripulitura in piazza Pertini dei giovani volontari di Ci Sto? Affare Fatica!; Ci Sto? Affare fatica 2025.

Uboldo, dodici ragazzi a prendersi cura del paese con “Ci sto? Affare fatica” - Una dozzina di giovani uboldesi si sono trovati ieri, lunedì 7 luglio, per il progetto "Ci sto? Si legge su ilsaronno.it

"Ci sto affare fatica": giovani - Riparte anche quest’anno, “Ci sto affare fatica”, il progetto iniziato nel 2021 che vede il coinvolgimento di ragazzi dai 14 ai 19 anni nei quartieri e giunto alla quarta ... Secondo cremonaoggi.it