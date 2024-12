Oasport.it - LIVE Sonego-Nakashima 6-6, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: tie-break nel primo set

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3-3 Notevole serie di dritti diche sfonda la difesa dell’americano. Si cambia campo in perfetta parità.Seconda2-3 Prima al centro vincente.2-2 Ottima risposta dell’azzurro che riesce a prendere in mano le operazioni con il dritto. L’americano si difende con grande profondità e costringe l’avversario a giocare in contro-balzo, dove peròstecca.2-1non chiude con lo smash ma fa ottima guardia sulla rete. L’azzurro aveva lavorato bene la seconda giocandola a tre quarti di velocità ed in slice.Seconda1-1 Prima al centro vincente di.0-1vanifica una grande risposta spedendo in rete il rovescio lungolinea.6-6 Gioco: e tie-sia!colpisce male il rovescio.40-30 Gran punto diche lavora bene la seconda in slice ad uscire e poi attacca con il dritto in contropiede.