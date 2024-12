Oasport.it - LIVE Darderi-Kecmanovic 2-1, ATP Hong Kong 2025 in DIRETTA: primi assaggi del match

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15-15 Non passa il rovescio dell’azzurro.15-0 Dritto inside out ad aprirsi il campo e comoda chiusura per Luciano.2-2 Gamestecca il dritto e torna alla battuta.40-15 Scappa via il rovescio del tennista di Belgrado.40-0 Servizio e dritto a segno per il balcanico.30-0 Primo ACE di.15-0 Servizio vincente del serbo.2-1 Game. In corridoio la risposta di dritto di.40-0 Arriva anche il primo ACE.30-0 Altra gran prima dell’azzurro.15-0 Prima esterna vincente di Luciano.1-1 Game. Con un nuovo dritto vincente il balcanico tiene la battuta.40-30 Servizio e dritto a bersaglio per il serbo.30-30 Risposta di rovescio aggressiva di Luciano che sorprende l’avversario.30-15 Dritto lungolinea vincente del tennista di Belgrado.