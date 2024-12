Ilrestodelcarlino.it - Lavori in piazzetta ‘Cev’. Via allo studio di fattibilità

Un progetto di oltre 550mila euro (intanto) per la riqualificazione dellaMaurizio Cevenini. E, di questi, già 66mila euro sono stati stanziati dal Comune di Bologna per lodi, affidato alla società Open Project Srl, si legge in una determina sull’albo pretorio dell’amministrazione. L’area alberata tra mura di porta d’Azeglio, piazza di porta San Mamolo e viale Aldini, intitolata alnel 2022, in occasione dei dieci anni dalla morte, e ora diventata luogo di sosta dei bus turistici in virtù anche della vicinanza con via d’Azeglio, è pronta ad ospitare i primi cantieri del ’Piano Plus’ che contiene i progetti per l’intervento inserito nel programma triennale deiPubblici delle migliorie. L’obiettivo di questo progetto è creare uno spazio pubblico confortevole, mirando a vivibilità e attrattività, un luogo che permetta lo svolgersi delle attività quotidiane in totale sicurezza e che incentivi la socializzazione invitando alla sosta e alle relazioni tra le persone.