La vita in diretta è deciso Alberto Matano anche il pubblico ora sa tutto | la mossa della Rai

Leggi su Caffeinamagazine.it

Ildi Rai 1 sta chiedendo a gran voce informazioni sue Lain. L’ultima puntata è andata in onda il 23 dicembre scorso, prima dunque del Natale, poi è stata disposta la pausa per queste festività. Ma in tanti erano convinti che nel pomeriggio del 30 dicembre potesse tornare a fare compagnia agli italiani, invece l’appuntamento non c’è stato.Il sito Ultimenotizieflash ha quindi fato chiarezza sul ritorno die de Lain, riferendoil giorno preciso del suo rientro a lavoro. Le ferie sono decisamente lunghe e dureranno ancora un po’, dunque andiamo a vedere quando riapparirà nel piccolo schermo il popolare conduttore.Leggi: “Mediaset ha preso una decisione”. Federica Panicucci, fine anno da dimenticare, quando ritorna LainParlando del prossimo futuro,non sarà protagonista in televisione con Lainnemmeno martedì 31 dicembre e mercoledì primo gennaio a causa del Capodanno.