In sedia a rotelle | colpa di un antibiotico

Ravenna, 30 dicembre 2024 – Ilenia Guardigli, 31 anni di Ravenna, in poco più di due anni si vista stravolgere la vita da undella famiglia dei fluorochinoloni, che le ha causato dolore ai tendini e l’ha costretta prima in stampelle poi su una. La sua è una storia di malasanità, ma al tempo stesso di coraggio e di speranza. Ora ci racconta la sua lotta quotidiana e l’importanza di sensibilizzare sul pericolo di questo farmaco. Come è iniziato tutto? “La mia vita è cambiata in modo drammatico a causa di unprescritto dal medico base per una cistite. Dopo aver preso solo tre pastiglie, cominciai a sentire dolori fortissimi ai tendini. Da giugno 2023, non sono più autonoma. Non posso guidare, lavorare in autonomia o fare sport”. Cosa faceva prima? “Lavoravo e, dopo un anno di malattia, lavoro tuttora come disegnatrice meccanica, per un’azienda a Lugo, talvolta in smart, oppure mi accompagna mio padre.